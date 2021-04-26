Никита Нагорный завоевал золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике

За награды гимнасты поборолись в швейцарском Базеле Фото: сайт министерства спорта Ростовской области

Донской гимнаст Никита Нагорный завоевал на чемпионате Европы-2021 целую россыпь наград. Он стал главным триумфатором соревнований, сообщает пресс-служба областного Минспорта.

Так, одну из золотых медалей с отрывом в два балла атлет взял в абсолютном первенстве. Победителем турнира Нагорный стал благодаря своему именному элементу - тройному сальто.

Также спортсмен отличился на снарядах: выиграл золото в вольных упражнениях и два серебра на коне и кольцах. Еще одно второе место ему присудили в прыжках.

Кроме Никиты Нагорного на соревнованиях Старого света победила ростовчанка Владислава Уразова. Она оказалась второй на брусьях. За награды гимнасты поборолись в швейцарском Базеле. Турнир завершился вчера, 25 апреля.