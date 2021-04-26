В Ростове могут возродить работу вытрезвителей

Последний из четырех ростовских вытрезвителей закрыли в 2011 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вытрезвители могут снова открыться в Ростове-на-Дону. Это предусматривается поправкой в городской устав - его подготовила ростовская дума. Предложение уже прошло общественные слушания, и на следующем заседании гордумы его могут утвердить во время голосования.

- В устав планируется вписать, что одним из полномочий муниципальной власти является «организация мероприятий по оказанию помощи лицам, которые находятся в состоянии любого опьянения», - пояснила заместитель председателя городской думы Татьяна Георгиева. - То есть речь идет о возврате вытрезвителей.

Напомним, последний из четырех ростовских вытрезвителей, женский, закрылся в 2011 году.

В 2019 году Госдума в первом чтении приняла законопроект о возврате вытрезвителей. Среди авторов инициативы был депутат от Ростовской области, а ныне - министр здравоохранения Дона — Юрий Кобзев.

В 2020 году президент подписал два закона, связанных с работой вытрезвителей. Первый позволяет властям регионов и муниципалитетов организовывать немедицинскую помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Создавать вытрезвители планируется только на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Второй закон дает полицейским доставлять пьяных в вытрезвители для оказания им помощи. Ранее полиция могла доставить таких людей только в медицинские организации.

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