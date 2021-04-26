В Ростове прогнозируют заморозки до -2 градусов

Резкое похолодание прогнозируют ночью и утром 27 и 28 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове во второй половине ночи и утром 27 и 28 апреля ожидаются заморозки до минус 1-2 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

В такую погоду жителей донской столицы просят помнить о безопасности при использовании обогревателей и любых источников тепла. Не следует перегружать электросети. Также специалисты напоминают: отапливать жилье газовыми плитами опасно. При пожарах и в любых экстренных случаях необходимо звонить по номеру «112».

Ранее журналисты "КП - Ростов-на-Дону" выяснили, какую погоду стоит ожидать в последние дни месяца