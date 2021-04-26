Мэр Ростова Алексей Логвиненко посетил самую большую поликлинику

Глава администрации Ростова ознакомился с работой прививочных кабинетов и нового компьютерного томографа. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в соцсети.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил поликлинику № 16, самую большую в донской столице. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Глава администрации ознакомился с ситуацией по вакцинации от коронавируса в поликлинике. Известно, что здесь открыт дополнительный прививочный кабинет в связи с увеличением желающих получить прививку. С начала вакцинации в поликлинике № 16 были привиты более 12 тысяч человек.

- Наша цель – выработать коллективный иммунитет. И первый этап вакцинации прошли 108 960 ростовчан, а завершили - 51 645, - пишет Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети.

Кроме того, глава городской администрации ознакомился с работой нового современного томографа, первого в поликлинике. За первую неделю работы на нем выполнено уже 120 компьютерных томографий.

- Считаю, что медицинскую помощь первичного звена необходимо развивать и дальше. Диагностика должна быть в шаговой доступности! - добавил Алексей Валентинович.

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