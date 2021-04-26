В Ростовской области за сутки подтвердили еще 234 случая COVID-19

За 24 часа лаборатории проверили 7 819 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 26 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 234 человека. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 87 044. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 41 городе и районе Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 87 случаев, далее идут Зерноградский и Сальский районы, где выявили по 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Каменск-Шахтинский, Красносулинскй и Морозовский районы, там по 8 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Донецке, Волгодонском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Обливском Октябрьском, Родионово-Несветайском и Целинском районах.

Среди новых поступивших 29,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 22,2% – от 66 до 79 лет, 6% – старше 80 лет, 7,7% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 969 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 20 человек, на неинвазивной ИВЛ – 175.

За прошедшие сутки умерших от COVID-19 не было. Всего жертвами инфекции в регионе оказались 4 004 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 7 819 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 208,55. Прививки уже сделали 289 292 человека, за сутки – 1 916.