В Ростове построят первый комплекс для занятий экстремальными видами велоспорта

Новый комплекс сможет принять одновременно до 150 спортсменов. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Ростове-на-Дону, на гребном канале «Дон», построят первый в области комплекс для занятий экстремальными видами велоспорта. По распоряжению главы региона Василия Голубева из областного бюджета выделено более 26,5 миллиона рублей на оснащение комплекса для занятий велоспортом - ВМХ и маунтинбайком. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

На эти средства приобретут оборудования для специализированных трасс.

Современный комплекс для занятий велоспортом займет площадь более 50 тысяч квадратных метров. Его построят на прилегающей к гребному каналу «Дон» территории.

На сегодня выполнено более половины запланированных работ, - сообщается на сайте правительства региона. - Объект планируется сдать до конца 2021 года.

Ожидается ежедневное посещение комплекса около 300 человек. Одновременно здесь смогут тренироваться до 150 велосипедистов.