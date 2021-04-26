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Общество26 апреля 2021 11:45

Уже второй день подряд в Ростовской области нет умерших от COVID-19

Сейчас в стационарах лечат 1 969 пациентов, из них 20 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ
Ангелина СКИБА
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Смертельных случаев не было сегодня, 26 апреля, и вчера

Смертельных случаев не было сегодня, 26 апреля, и вчера

Фото: Александр БОЙКО

Уже второй день в Ростовской области не регистрируют умерших от коронавируса. Смертельных случаев не было сегодня, 26 апреля, и вчера. Всего с начала распространения инфекции в регионе скончались 4 004 человека, сообщают власти.

Сейчас в стационарах лечат 1 969 пациентов, из них 20 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 175.

Всего в лабораториях за минувшие сутки проверили 7 819 анализов. Прививки уже сделали 289 292 человека, за сутки – 1 916. Ранее стало известно, что мобильный пункт вакцинации открыли в Кафедральном соборе донской столицы, до этого такая же точка начала работать на вокзале «Ростов-Главный».