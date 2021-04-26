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Происшествия26 апреля 2021 12:16

Молодая мама погибла под колесами поезда в Ростове

У 26-летней женщины осталась пятилетняя дочь
Татьяна ТИХОНОВА
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Машинист пытался затормозить, но было слишком поздно.

Машинист пытался затормозить, но было слишком поздно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 26-летнюю женщину. ЧП произошло в районе станции Кизитеринка в Пролетарском районе города еще 22 апреля.

Поезд двигался с высокой скоростью, когда на железнодорожных путях неожиданно оказался пешеход. Увидев человека, машинист пытался затормозить, но было слишком поздно.

У женщины осталась пятилетняя дочь и пожилая мама.

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