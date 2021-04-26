В Ростове вернут вытрезвители

Количество "пьяных" преступлений остается на высоком уровне. Фото: Алексей ФОКИН

Власти Ростова-на-Дону планирует вернуть в город вытрезвители. Соответствующий вопрос находится на рассмотрении в городской думе. На ближайшем заседании, которое состоится уже завтра, 27 апреля, депутаты примут поправки в городской устав.

Как сообщили в администрации донской столицы, главная цель такого решения - привести местное законодательство в соответствие с федеральным. В 2019 году Государственная дума приняла решение о возвращении вытрезвителей по всей стране, которые перестали действовать 10 лет назад. Одним из создателей проекта закона был Юрий Кобзев. Сейчас он работает донским министром здравоохранения.

Важно отметить, что, если раньше, так называемые вытрезвители, содержались исключительно за бюджетные деньги, то теперь вводятся новые правила. Подобные организации должны существовать на основе государственно-частного партнерства. Кроме того, выхаживать будут и людей, находящихся под действием наркотиков.

- Может быть там будут предоставлять платные, дополнительные услуги. Важно понимать, что пока не идет речи о создании вытрезвителей. Поправки в городской устав дадут возможность открывать их на территории города, - пояснили в мэрии.

По данным портала правовой статистики, в 2020 года донские полицейские выявили 5,2 тысячи человек, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Почти 100 жителей нарушили закон, находясь по действием запрещенных веществ.

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