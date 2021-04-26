12 мая в Ростове встретят агитационный поезд «Мы – армия страны. Мы – армия народа»

До 27 июня состав с выставкой и концертными бригадами пройдет почти всю страну Фото: сайт Министерства обороны России

12 мая на главном железнодорожном вокзале Ростова встретят агитационный поезд «Мы – армия страны. Мы – армия народа». Все желающие смогут осмотреть тематические вагоны с образцами новейшей техники и вооружения и узнать больше об участниках Великой Отечественной войны. Также будет открыта экспозиция, посвященная борьбе с коронавирусом. Но и это еще не все, сообщает сайт правительства региона.

Перед зрителями с культурной программой выступят концертные бригады. Кроме того, для всех, кто захочет проверить свое здоровье, организуют медобследования на COVID-19.

Поезд уже в пути. Отправление из начальной точки маршрута - с Киевского вокзала Москвы - состоялось 25 апреля. До 27 июня состав пройдет почти всю страну и выполнит 51 остановку. Масштабное путешествие завершится в парке «Патриот», в Московской области. Маршрут эшелона можно проследить на специальной карте.

Как пояснили журналистам «КП - Ростов-на-Дону», акцию назвали «Мы – армия страны. Мы – армия народа» неслучайно. Это первые строки песни на стихи Роберта Рождественского. Она посвящена победе русского народа в битве при Бородине.