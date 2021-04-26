Краснокнижные тюльпаны привлекли в Калмыкию тысячи туристов

Фестиваль тюльпанов привлек в Калмыкию туристов. Фото: правительство Калмыкии

В Калмыкии состоялось яркое и красочное событие - Фестиваль тюльпанов. Это мероприятие традиционно проводится в регионе уже в течение уже восьми лет. Исключением стал только 2020 год, так как разыгралась пандемия. В этом году посмотреть цветение краснокнижных тюльпанов приехали посмотреть тысячи туристов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Это яркое и красочное событие объединило тысячи жителей Калмыкии и наших гостей, а наши артисты помогли создать уникальную праздничную атмосферу, - отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Власти уверяют, что посредством фестиваля удалось развить сразу два вида туризма - экотуризм и этнотуризм. Разноцветье тюльпанов до горизонта, дикая первозданность степи, «хрустально-звонкий воздух, и простор…», помноженные на уникальную культуру песен и танцев древнего кочевого народа, буддийские мотивы в архитектуре, традициях и обрядах - все это стало точкой притяжения тысяч туристов.

В Калмыкии есть еще мпножество достопримечательностей, которые просто необходимо посмотреть при приезде сюда. В этот список входят восточный колорит калмыцкой столицы, хурул и мистерия Цам, лотосы и поющие барханы, уникальная фауна Маныча, рыбалка на Волге, Каспии, розовые озера и горящая вода. Все они именуются «Семь калмыцких чудес света». И местным жителям и властям очень хотелось бы, чтобы о них узнали как можно больше людей в регионах России и за рубежом.

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В апреле в Республике Калмыкия пройдет фестиваль тюльпанов.

Для праздника цветения готовится насыщенная программа.

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