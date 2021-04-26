Лже-банкиров, заработавших 22 миллиона рублей, задержали в Ростове

Нелегальным образом банкиры-обманщики добыли около 22 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали лже-банкиров и возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Речь идет о незаконном доходе в размере 22 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

Местный житель создал на территории Ростова фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Участники без регистрации и разрешения через расчетные счета подконтрольных фирм совершали банковские операции, - говорится в сообщении.

В деле фигурируют восемь человек — организатор и семь его соучастников. В общей сложности нелегальный доход составил около 22 миллионов рублей.

В ходе расследования проведено более 20 обысков. Организатора и одного участника задержали, остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.

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