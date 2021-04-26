РЖД и власти Калмыкии договорились о развитии туризма в регионе

В скором времени жители Калмыкии смогут путешествовать по стране Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Элисте обсудили вопросы сотрудничества глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. Об этом сообщает пресс-служба "РЖД". Стоит отметить, что встреча их была приурочена к торжественному прибытию первого туристического поезда в Республику Калмыкия.

- Мы видим, что железнодорожный туризм становится все более популярным у россиян, поэтому активно работаем над подготовкой специальных предложений. Уверен, что наши новые туристические продукты не только заинтересуют пассажиров-туристов, но и будут способствовать развитию транспортной доступности регионов, так как мы будем предлагать самые выгодные условия для поездок", – сказал Дмитрий Пегов.

Глава республики оказался весьма заинтересован в развитии туристических путешествий для жителей Калмыкии. Сейчас в холдинге уже рассматривается возможность путешествий жителей республики по стране. Могут появиться поезда, которые будут возить группы детей в лагеря на территории черноморских курортов, а также рассматриваются варианты организации мультимодального сообщения, то есть по одному билету можно будет передвигаться как на поезде, так и на автобусе.

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