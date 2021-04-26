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Общество26 апреля 2021 15:03

Ограничения для движения транспорта в Нахичевани продлили еще на два месяца

Строители не уложились в сроки
Татьяна ТИХОНОВА
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Водителям, которые едут по Нахичевани, придется выбирать альтернативные маршруты до конца июня.

Водителям, которые едут по Нахичевани, придется выбирать альтернативные маршруты до конца июня.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, в районе Нахичевани, до 30 июня продлевается запрет на движение транспорта. Речь идет об участке улицы 19-я линия - между Закруткина и Листопадова, и промежутке улицы Богданова - от 19-й до 37-й линии. Здесь монтируют подземные инженерные коммуникации.

Добавим, проезд планировалось открыть 2 мая, но сроки пришлось передвинуть на два месяца. Водителям придется пользоваться другими маршрутами.

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Ограничения будут действовать до сентября.