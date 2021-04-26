В Ростове на Вавилова столкнулись иномарка и пожарный автомобиль

Машины столкнулись рано утром, сотрудники экстренной службы спешили на вызов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове на Вавилова столкнулись пожарный автомобиль и Chevrolet Lanos. Пострадавших нет, но машины получили механические повреждения. Авария произошла сегодня, 26 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Около 6 утра сотрудники экстренной службы спешили на место ЧП со включенными проблесковыми маячками. По предварительным данным, в этот момент произошло лобовое столкновение с иномаркой, - уточнили в ведомстве.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку и устанавливают все возможные причины дорожного происшествия.

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