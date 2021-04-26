В Республике Калмыкия поймали браконьеров, ловивших рыбу сетями. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 26 августа, полицейские Ики-Бурульского района задержали на берегу Чограйского водохранилища двух местных жителей, добывавших рыбу сетями.

— 56-летний и 34-летний мужчины вылавливали частиковую рыбу 180-метровыми лесочными ставными сетями, — сообщили в МВД по Республике Калмыкия.

Полицейские изъяли сети и задержали мужчин. 13 рыб, которые те успели наловить, отправили на ихтиологическую экспертизу для установления причины смерти рыбы.

Рыбакам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет и штраф до 500 тысяч рублей.