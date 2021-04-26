В Калмыкию прибыли представители духовенства Тывы

Духовенство Калмыкии приняло у себя делегацию из Тывы. Фото: официальный сайт хурула Элисты

В Республику Калмыкия прибыла делегация из Республики Тыва. Представители духовенства приехали в Центральный хурул. Возглавляет делегацию Камбы-лама Гелек Нацык Доржу. Об этом сообщили в пресс-службе хурула.

Прибывшие представители тувинского духовенства приняли участие в мероприятиях, посвященных 25-летию монастыря «Геден Шеддуб Чой Корлинг». Кроме того, они побывали на ежедневной утренней службе. А также священнослужители встретились с Шаджин ламой Калмыкии Тэло Тулку ринпоче. Они в теплой атмосфере обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества буддийских сообществ двух республик.

- Если вам когда-нибудь понадобится помощь, помните, что калмыцкий народ, буддисты Калмыкии всегда рядом с вами, - отметил глава буддистов Калмыкии.

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Из-за коронавирусных ограничений в главном хуруле Элисты молились только монахи.

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