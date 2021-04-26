В Калмыкии от коронавируса скончался еще один человек

В Калмыкии еще один человек скончался от коронавируса Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия с каждым днем увеличивается количество летальных исходов, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Нередко выдаются дни, которые обходятся без жертв, но за минувшие сутки в регионе скончался еще один человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в республике достигло 342 местных жителей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, в госпиталях республики находятся еще девять человек, состояние которых оценивается медиками, как тяжелое. Пятеро из тяжело больных уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики каждый день делают все возможное, чтобы сохранить им жизнь.

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