Председатель правительства Калмыкии выразил благодарность ликвидаторам чернобыльской аварии

В Калмыкии почтили память ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Фото: правительство Калмыкии
В Республике Калмыкия в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф вспомнили всех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей в 1986 году на чернобыльской АЭС.
Это была техногенная катастрофа невиданных ранее масштабов. Устранять ее последствия направили жителей всех регионов Советского Союза. Исключением не стала и Республика Калмыкия. Рискуя своей жизнью, люди спасали жизни миллионов и стали Героями своего времени. Более полутора тысяч ликвидаторов из Калмыкии получили дозу радиации. В настоящее время в живых из них остаются меньше половины. Кроме того, на территории республики проживают и те, кто пострадал от испытательных взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне.
- Жители Калмыкии, пострадавшие от радиационных катастроф, получают ежемесячные выплаты, другие меры социальной поддержки. В республике установлены памятники и памятные знаки «чернобыльцам», «семипалатинцам», действуют общественные организации, - сообщили в пресс-службе правительства Калмыкии.
Председатель правительства республики Юрий Зайцев искренне поблагодарил всех ликвидаторов последствий ядерного взрыва на Чернобыльской атомной электростанции и от всего сердца пожелал им здоровья и благополучия.
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