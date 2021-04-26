В Ростове за 2,4 млн рублей отремонтируют кожно-венерологический диспансер

Начальная стоимость контракта - 2 млн 422 тысячи 655 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на Баумана, 70ж отремонтируют кожно-венерологический диспансер. Аукцион на проведение работ должен состояться 18 мая. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта - 2 млн 422 тысячи 655 рублей. Предполагается, что за месяц подрядчик должен будет провести ремонт и реставрацию всех конструкций здания.

Также ранее стало известно, что в донской столице планируют построить психиатрическое отделение за 110 млн рублей. Двухэтажное здание возведут рядом с неврологическим диспансером.