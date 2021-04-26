Когда воду начнут подавать в обычном режиме, неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 апреля, водоснабжение Таганрога ограничили на 80%. Информация об этом появилась на сайте управления «Водоканала».

- В связи с отключением электричества водоснабжение города будет ограничено на 80%. Приносим свои извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.

В таком режиме ресурсоснабжающая компания работает с 11 часов утра. Дело в том, что на предприятии отключили электричество. Когда воду начнут подавать в обычном режиме, неизвестно. В аварийно-диспетчерской службе компании затруднились ответить на этот вопрос, там также ждут подключения электроэнергии.