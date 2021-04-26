В Калмыкии мужчина оплатил продукты потерянной пенсионером картой. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Октябрьского района в возрасте 44 лет нашел банковскую карту, которую потерял пенсионер, и расплатился ею за продукты в местных магазинах.

— 61-летний местный житель заявил о краже денег с карты, которую он потерял днем. Ему пришли на номер телефона смс-сообщения о списаниях с банковского счета, — рассказали в МВД по Республике Калмыкия.

Похитителя задержали, он признал вину. После того как он потратил деньги на карте, выбросил ее.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит штраф до 800 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до шести лет.

Наказание за кражу с банковской карты ужесточилось, кража с банковского счёта относится к тяжким преступлениям.