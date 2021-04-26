В мае из Ростова запустят железнодорожный туристический маршрут по городам воинской славы

Организаторы обещают сделать поездку приятной и комфортной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В мае из Ростова по городам воинской славы отправят туристический поезд. Он пройдет по круговому маршруту, в Таганрог - Новороссийск - Имеретинский курорт и вернется на станцию «Ростов-Главный». Об этом сегодня, 26 апреля, рассказали в пресс-службе АО «РЖД».

Отправиться в путешествие на поезде № 925/926 можно 1 и 8 мая. По ночам состав будет в пути, а днем планируются остановки. Так пассажиры смогут осмотреть достопримечательности и узнать больше о Великой Отечественной войне.

В том числе жители Дона побывают в Военно-историческом музее Таганрога, увидят мемориалы «Линия обороны», «Малая земля» и «Долина смерти», а также корабль-музей «Михаил Кутузов» в Новороссийске. Кроме того, туристы получат возможность полюбоваться сразу двумя морями - Азовским и Черным.

Организаторы обещают сделать поездку приятной и комфортной - для посетителей уже готовят вагоны СВ, купе и плацкарт. Включат кондиционеры, системы очистки и обеззараживания воздуха. Зарядить телефон или другие гаждеты можно будет с помощью розеток и USB-разъемов. Также предусмотрели биотуалеты и душ. В вагоне-ресторане будут подавать горячее питание, прохладительные напитки и десерты. Билеты поступили в продажу.

Также 12 мая жители донской столицы встретят агитационный поезд "Мы - армия страны. Мы - армия народа". Все желающие смогут осмотреть тематические вагоны с образцами новейшей техники и вооружения. Также будет открыта экспозиция, посвященная борьбе с коронавирусом