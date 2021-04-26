Ростов сенсационно ворвался в ТОП-10 городов по качеству жизни

Как правило, Ростов попадает только в антирейтинги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону попал в рейтинг городов с самым высоким качеством жизни. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, опросив более 1 000 человек из 21 мегаполиса России. По данным социологического исследования, донская столица оказалась на 9 месте.

Ростовчанам, которые приняли участие в опросе, задали один главный вопрос: "Нравится ли вам жить в вашем городе?" 79 процентов ответили "да". На этом исследование не закончилось. У жителей узнали мнение по дополнительным вопросам, ответы на которые отражают, как развивается или, наоборот, деградирует город.

Ростов-на-Дону показала хорошие результаты. Если в 2014 году только 12 процентов опрошенных считали, что в донской столице школы и детские сады становятся лучше, то теперь таковых 22 процента. Тогда же, то есть 7 лет назад, лишь 13 процентов положительно оценивали работу общественного транспорта, а сейчас - 21 процент. Больше стало тех, кто считает, что в городе выросло качество дорог - 14 процентов.

Однако есть и негативные аспекты, на которые повлияла пандемия. Значительно сократилось число людей, которые отмечают торжества, праздники и личные достижения - до 21 процента. Упала, по мнению людей, доступность товаров и услуг - до 34%.

Отметим, что обычно Ростов попадает исключительно в антирейтинги. Например, недавно город признали самым бестактным. Исследователи пришли к выводу, что жители донской столицы часто хамят, перебивают друг друга и дают непрошенные советы. Вот только с этим согласились далеко не все.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К могилам на карачках: Северное кладбище в Ростове после ремонта превратилось в полосу препятствий

Видео, как пенсионеры на четвереньках ползут к могилам, взорвало социальные сети (подробнее)