Из-за благоустройства площади в Таганроге пришлось перенести трамвайную остановку

В Таганроге передвинули трамвайную остановку. Фото: "Таганрогский городской транспорт" Фото: Соцсети

В Таганроге передвинули одну из трамвайных остановок. Об этом сообщили в сообществе "Таганрогский городской транспорт".

Такие изменения произошли в связи с благоустройством Северной площади. Именно там находилась остановка, носящая название «Завод Красный Гидропресс».

В связи с производством работ по благоустройству Северной площади остановка трамвая временно перенесена на 100 метров, - говорится в тексте сообщения.

Остановочный комплекс теперь будет располагаться вблизи дома № 41 по улице Восточной. Теперь пассажирам пассажирам трамвая № 5, следующего по маршруту "завод "Прибой" - Университет" и трамвая № 6, который ходит от завода "Прибой" до площади Авиаторов предстоит преодолевать путь немного больше.

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