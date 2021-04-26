Из-за благоустройства площади в Таганроге пришлось перенести трамвайную остановку

В Таганроге передвинули трамвайную остановку. Фото: "Таганрогский городской транспорт"
Фото: Соцсети
В Таганроге передвинули одну из трамвайных остановок. Об этом сообщили в сообществе "Таганрогский городской транспорт".
Такие изменения произошли в связи с благоустройством Северной площади. Именно там находилась остановка, носящая название «Завод Красный Гидропресс».
В связи с производством работ по благоустройству Северной площади остановка трамвая временно перенесена на 100 метров, - говорится в тексте сообщения.
Остановочный комплекс теперь будет располагаться вблизи дома № 41 по улице Восточной. Теперь пассажирам пассажирам трамвая № 5, следующего по маршруту "завод "Прибой" - Университет" и трамвая № 6, который ходит от завода "Прибой" до площади Авиаторов предстоит преодолевать путь немного больше.
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