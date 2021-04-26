Ремонтом системы водоснабжения в Азове и Таганроге может заняться концессионер

В Азове и Таганроге водопровод отремонтирует концессионер Фото: "КП" Архив

В Азове и Таганроге ремонтом систем водоснабжения и водоотведения займется концессионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Росводоканал". Полномочия на ремонт планируется дать ООО «РВК-Азов» и ООО «РВК-Таганрог», которые входят в группу компаний «Росводоканал». Необходимые предложения о частной концессионной инициативе уже направили в администрации городов.

Стоит отметить, что в настоящее время системы водоснабжения и водоотведения в Азове и Таганроге изношены на 85%. Кроме того, как минимум, 40% из них уже нуждаются в полной замене. Министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницын заявил, что водоканалам Азова и Таганрога сейчас необходимы большие вложения для масштабного улучшения инфраструктуры.

- Концессия является наиболее понятным правовым механизмом для привлечения инвестиций в коммунальную отрасль, публичным и открытым, - отметил Солоницын.

Известно, что потенциальный концессионер уже 49 лет вкладывает деньги в обновление городской системы водоснабжения Таганрога - 23,9 млрд рублей. Из них почти восемь миллиардов должны поступить с 2021 по 2030 год.

А в Азове в обновление инфраструктуры концессионер до 2069 года запланировал вложить 14,4 млрд рублей, из них 4.9 поступят до конца 2035 года.

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