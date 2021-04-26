Ростовчане 124 раза нарушили масочный режим в общественном транспорте

В Ростове обнаружили 124 нарушителя масочного режима в общественном транспорте Фото: "КП" Архив

В донской столице снова зафиксировали нарушения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Масочные рейды изо дня в день проводят рейды по городу. За минувшую неделю мониторинговые группы проинспектировали 3 248 единиц транспорта.

- По итогам рейдов было составлено 124 протокола об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Все они - в отношении пассажиров. Нарушений масочного режима водителями на прошедшей неделе не выявлено, - говорится в тексте сообщения.

Свои собственные проверки проводят и сотрудники автотранспортных предприятий. Они контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм водительским составом. За неделю проверили более 2 680 единиц подвижного состава. Нарушителям вынесли 14 дисциплинарных взысканий.

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По их итогам было составлено 406 протоколов.

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