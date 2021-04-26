Инспектор Россельхознадзора в Ростовской области осуждена на четыре года колонии за взятки

Осужденная за счет пяти взяток выручила 240 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области инспектор Россельхознадзора получила четыре года колонии общего режима за взятки. Осужденную признали виновной в получении взяток и мелком взяточничестве.

Приговор в отношении бывшего старшего инспектора государственного отдела и контроля управления Россельхознадзора по Ростовской области Оксаны Железняковой вынес Красносулинский районный суд.

Четыре года она проведет в колонии общего режима, и также в течение пяти лет не сможет занимать ряд должностей. Приговор еще можно обжаловать.

Напомним, бывшая сотрудница Россельхознадзора получала взятки от предпринимателей, которые продавали животноводческую продукцию. За деньги они избегали контроля соблюдения законодательства при производстве, хранении и заготовке продукции. Сумма незаконно полученных средств от пяти взяток составила 240 тысяч рублей.

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