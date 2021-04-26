Злоумышленник похитил с карты ростовчанки 350 тысяч рублей

В Ростове разыскивают очередного телефонного мошенника Фото: "КП" Архив

В донской столице разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении кражи крупной суммы денег с карты ростовчанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - говорится в тексте сообщения.

В местный отдел полиции обратилась ростовчанка и сообщила, что ей позвонил неизвестный номер, молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что по ее счету происходят сомнительные операции и чтобы их остановить и защитить накопления от непредвиденных списаний необходимо проделать ряд действий.

Девушка доверилась мошеннику и сообщила ему все данные своей банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. После этого с ее счета было списано 350 тысяч рублей.

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Женщина выдала ему все данные своей банковской карты.

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