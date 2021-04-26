Серийного вора-домушника задержали в Ростовской области

Серийного вора поймали в Ростовской области Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж.

В волгодонский отдел полиции обратился 32-летний местный житель и сообщил, что, пока его не было дома, кто-то похитил из его квартиры дорогие украшения и деньги на общую сумму 120 тысяч рублей. Правоохранители занялись поисками злоумышленника.

Им оказался 33-летний дончанин. Его задержали прямо в момент совершения очередной квартирной кражи. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за то, что совершил кражу на общую сумму в 140 тысяч рублей. В ходе обыска у него изъяли приспособления для отпирания замков различной конструкции. Оперативники установили его причастность к десяти аналогичным кражам. Он нанес ущерб на 1,4 млн рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый взят под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полиция уже ведет поиски злоумышленника.

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