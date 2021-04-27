Отключение света в Ростове-на-Дону 27 апреля 2021 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 апреля 2021 года: десятки горожан останутся без электроэнергии. Жителям предстоит просидеть без электричества в течение нескольких часов. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 27 апреля, с 8:30 до 16 часов света не будет на ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 27-я линия 22-50, 25-63; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 16 часов электричество будет отключено просп. Буденновский 3/3; ул. Тургеневская 18.

С 9 до 17 часов ул. Совхозная 1-45, 2А, 2Д, 2К, 2Р; ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; пер. Кавказский 12; ул. К. Цеткин 1; пер. Горийский 1-13, 2-24; просп. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Профинтерна 11, 11А, 13-17; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул. Тоннельная 9-33; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Профинтерна 19-35; ул. Красина; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; ул. Тельмана 73/94, 83/89, 72; ул. Лермонтовская 96, 102, 108, 125; просп. Ворошиловский 91; ул. 8-я линия 1-9, 2-18; ул. 10-я линия 1-13, 2-14; ул. Майская 30-42; ул. Советская 31-39.

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