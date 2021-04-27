В Ростове появится спорткомплекс для велосипедистов-экстремалов

Комплекс для экстремального велоспорта появится в Ростове. Фото: правительство РО

В донской столице появится спортивный комплекс для занятий велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- По распоряжению главы региона Василия Голубева из областного бюджета выделено свыше 26,5 млн рублей на оснащение комплекса. Бюджетные ассигнования предназначены для закупки оборудования для специализированных трасс, - говорится в тексте сообщения.

Спорткомплекс будет располагаться на территории, прилегающей к гребному каналу «Дон» и простираться на 50 тысяч квадратных метров. Работы по его возведению уже находятся в активной фазе - отстроено больше половины запланированного. Предположительно, строительство его будет окончено до конца нынешнего года.

Ожидается, что спорткомплекс будут ежедневно посещать около 300 человек, здесь смогут одновременно тренироваться до 150 спортсменов.

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Проект уже показали: на Гребном канале построят комплекс для занятий велоспортом.

Он рассчитан на 300 человек в сутки.

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