В Ростове из-за велопарада ограничат движение

Из-за велопарада в Ростове ограничат движение Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В донской столице решено было провести велопарад. В связи с этим ожидаются некоторые ограничения движения.О предстоящих перекрытиях сообщили в городской администрации.

Велопарад в донской столице состоится 23 мая, проходить он будет с 10 до 12 часов. Свой заезд участники начнут на Театральной площади. Именно оттуда и будет перекрыто движение по всему маршруту ростовских велосипедистов.

Путь владельцев двухколесного транспорта будет пролегать по улице Большой Садовой, проспекту Сиверса, улице Левобережной и Ворошиловскому мосту. Соответственно, автомобилистам по этим улицам проехать будет нельзя. Кроме того, будет перекрыт еще и проспект Ворошиловский.

Владельцам автомобилей в эти часы придется искать альтернативные пути объезда.

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