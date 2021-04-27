В Ростове из-за велопарада ограничат движение

Из-за велопарада в Ростове ограничат движение
Фото: Абылай САРАЛАЕВ
В донской столице решено было провести велопарад. В связи с этим ожидаются некоторые ограничения движения.О предстоящих перекрытиях сообщили в городской администрации.
Велопарад в донской столице состоится 23 мая, проходить он будет с 10 до 12 часов. Свой заезд участники начнут на Театральной площади. Именно оттуда и будет перекрыто движение по всему маршруту ростовских велосипедистов.
Путь владельцев двухколесного транспорта будет пролегать по улице Большой Садовой, проспекту Сиверса, улице Левобережной и Ворошиловскому мосту. Соответственно, автомобилистам по этим улицам проехать будет нельзя. Кроме того, будет перекрыт еще и проспект Ворошиловский.
Владельцам автомобилей в эти часы придется искать альтернативные пути объезда.
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