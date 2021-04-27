На четверть автомобилей больше, чем в прошлом году купил у холдинга КЛЮЧАВТО ВТБ Лизинг

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В первом квартале текущего года ВТБ Лизинг приобрел для своих клиентов 142 автомобиля на сумму более 500 млн рублей в дилерских центрах КЛЮЧАВТО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 28%. В общем объеме договоров лизинга 8% были оформлены по программе льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга РФ, позволяющей приобрести автомобиль с 10% скидкой на авансовый платеж.

- Мы видим рост спроса на автолизинг: в первом квартале 2021 года ВТБ Лизинг передал своим клиентам почти 6,7 тысяч автомобилей, что на 19% превышает показатели предыдущего года, – сообщил директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев. - Благодаря сотрудничеству с нашим стратегическим партнером КЛЮЧАВТО мы можем предлагать предпринимателям в разных регионах России машины на специальных условиях, которые помогают им дополнительно экономить при обновлении автопарка с использованием финансовой аренды.

Так, в январе-марте 2021 года ВТБ Лизинг закупил у холдинга и передал своим клиентам – владельцам малого и среднего бизнеса по всей стране – автомобили различных брендов.

Наибольшим спросом пользовались машины марок Toyota и Skoda, на их долю пришлось по 14% от всего объема легковых ТС, приобретенных у дилера. При этом продажи Skoda выросли на 85% по сравнению с первым кварталом 2020 г. На автомобили Volkswagen пришлось 12% (+76%), Mercedes-Benz – 11% (+47%), KIA – 10% (+29%) от объема закупок.

КЛЮЧАВТО в настоящее время насчитывает 84 современных автоцентра и 30 автомобильных брендов. Их обширная дилерская сеть представлена в 18 крупных городах страны. А в 2020 году она заняла 112-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.