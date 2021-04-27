Резкое потепление и дожди с грозами идут на Ростов

Весна внесет коррективы в планы ростовчан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна в Ростове-на-Дону набирает обороты: синоптики предсказывают долгожданное потепление. По данным специалистов, в первые майские дни резко изменится погода. Ожидается существенное потепление вплоть до летних температур. К сожалению, не обойдется без сезонных осадков. Жителям города придется потерпеть проливные дожди с грозами.

Специалисты предсказывают, что с приближение длинных выходных каждый день будет расти температура воздуха. 29 апреля, в четверг, ожидается 15 градусов тепла, в пятницу станет еще комфортней - 18 градусов.

Первые два майских выходных испортит небольшой дождь. Синоптики указывают, что на город выпадет до 1 миллиметра осадков. В субботу и в воскресенье будет переменная облачность, однако сильное весеннее солнце прогреет воздух до 24 градусов.

Ситуация изменится уже с 4 мая, когда на донскую столицу обрушатся ливни с грозами. На город выпадет до 5 миллиметров влаги, и осадки не прекратятся вплоть до 6 мая. После этого небо останется затянутым густыми облаками.

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