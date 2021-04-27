В Ростовской области к утру 27 апреля выявили еще 230 случаев коронавируса

За 24 часа в лабораториях проверили 797 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 27 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 230 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 87 274. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 35 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 79 случаев, далее идет Каменский район, где выявили по 9 положительных тестов. Третьими в списке оказались Шахты, Азовский, Морозовский и Сальский районы, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонском и Октябрьском районах.

Среди новых поступивших 24,7% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 22,2% – от 66 до 79 лет, 9,6% – старше 80 лет, 11,3% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 990 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 189.

За прошедшие сутки умерли еще 13 человек с COVID-19. Это пять женщин и восемь мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4017 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 797 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 207,87. Прививки уже сделали 294 849 человек, за сутки – 5555.