Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших льготных ипотечных программ

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Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших льготных ипотечных программ, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В первую пятерку рейтинга вошла программа Уралсиба «Ипотека с господдержкой» со ставкой от 5,75%.

В исследование включены ипотечные предложения от Топ-20 банков по объему портфеля на 01.03.2021 г. Ставки указаны для следующих условий: город Москва, стоимость квартиры – 10 млн рублей, сумма кредита на квартиру – 7 млн рублей, первоначальный взнос – 30%, срок кредита – 15 лет. Исключены программы с застройщиками и партнерами. Процентная ставка без скидок и надбавок, с учетом страхования жизни.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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