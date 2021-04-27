За сутки в Ростовской области скончались еще 13 человек с коронавирусом

Сейчас в стационарах лечат 1 990 пациентов с коронавирусом, из них 23 человека в тяжелом состоянии на ИВЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, по состоянию на 27 апреля, за сутки умерли еще 13 человек с COVID-19. Это пять женщин и восемь мужчин. У всех были хронические заболевания, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции оказались уже 4017 жителей Дона. Вчера, 26 апреля, и позавчера летальных случаев не регистрировали.

Сейчас в стационарах лечат 1 990 пациентов с коронавирусом, из них 23 человека находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 189.

Жителям региона напоминают: защититься от инфекции можно с помощью вакцины. Прививки уже сделали 294 849 человек, за сутки – 5555.