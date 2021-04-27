В Ростовской области ищут пропавшего мужчину

Поисковый отряд ищет молодого мужчину, пропавшего в Белой Калитве. Фото: группа поисковиков в соцсети.

В Ростовской области пропал 31-летний мужчина. Житель Белой Калитвы Роман Юрьевич Мамонов исчез на прошлой неделе, 24 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно, - сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Особые приметы мужчины: рост 172 см, спортивное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в серую куртку, светло-серые спортивные брюки, темно-синие кроссовки.

Поисковики предполагают, что пропавший молодой мужчина может находиться в любом районе Ростовской области.

Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавший, просят связаться с поисковым отрядом по телефону, указанному ниже.

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Никакой информации о нем нет с прошлого года

АЛЛО!

Если вы что-либо знаете о местоположении Романа Мамонова, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.