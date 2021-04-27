Власти Ростова планируют взыскать с «Водоканала» 359 млн рублей

Власти требуют с "Водоканала" деньги за «неосновательное обогащение» Фото: Артем КИЛЬКИН

Управление казной Ростова планирует взыскать с «Водоканала» больше 359 млн рублей. Эти деньги власти требуют за «неосновательное обогащение», плюс еще 24,1 тысячи рублей «за пользование чужими средствами». Этот иск уже приняли в Арбитражном суде.

- Предварительное слушание назначено на 9 июня. В качестве третьей стороны привлекут управление капитального строительства. Эта организация не заявляет требований относительно предмета спора, - говорится в опубликованной документации.

По предварительной версии, «Водоканал» получил от властей донской столицы очистное сооружение. Через время объект реконструировали, и управление казной запросило внести соответствующие изменения в договор аренды, но ресурсоснабжающая организация не согласилась с этим требованием. После этого начались судебные разбирательства.