Республика Калмыкия оказалась в аутсайдерах по качеству жизни

Жители Калмыкии крайне низко оценили качество жизни в республике Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты сервиса SuperJob проанализировали качество жизни в различных регионах России. Одним из таких стала Республика Калмыкия. Этот регион, согласно статистике, оказался в аутсайдерах, заняв 81 место. Стоит отметить, что за год качество жизни в Калмыкии не улучшилось и регион не поднялся выше в рейтинге.

Качество жизни определялось по десяти показателям, в числе которых были экономические факторы - уровень доходов, товарооборот на душу населения или обеспеченность жильем, также анализировался климат и доступность медицинской помощи. Согласно этим показателям, максимально можно было набрать семь баллов, а Республика Калмыкия набрала минус 0,62 балла.

Максимум баллов регион набрал только за климат. Обеспеченность педагогами жители оценили в 6,1 баллов, а медиками - в 4,9. Доступность жилья тоже оказалась на "четверочку", а обеспеченность им и того ниже - 3,6 баллов. Число занятых и получающих официальные доходы оценили в 1,9 балла. А соотношение банковских депозитов на душу населения оценено в 1,7 балла, стоимость здравоохранения, спорта, образования и культуры тоже в 1,7. Задолженность по кредитам и оборот розничной торговли получили по "единице".

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