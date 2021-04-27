За попытку рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий в Калмыкии ответят шестеро злоумышленников

В Калмыкии задержали участников рейдерского захвата Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Республике Калмыкия возбуждены уголовные дела в отношении шести жителей соседних регионов, попытавшихся осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Калмыкия.

- Они обвиняются в совершении преступлений по статьям 170.1 "Покушение на фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц", 159 "Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия", - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что шестеро жителей соседних с Калмыкией регионов, желая завладеть имуществом и деньгами трех коммерческих предприятий, которые занимались добычей нефти и природного газа в республике, изготовили в Дагестане фальшивые документы и организовали проведение нотариальной сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале несуществующей компанией. Затем они попытались провести регистрацию через налоговый орган и внести изменения в документы и предоставили липовые документы в ИФНС Элисты.

После этого они предприняли еще одну попытку завладеть имуществом и средствами организации при помощи одного из охранных предприятий. Злоумышленники пробрались на территорию производственной базы, где в целях насильственной смены собственников сломали телефон и отключили видеонаблюдение и долгое время удерживали в здании сотрудников предприятия, пока не смогли установить контроль за производственной деятельностью по добыче нефти. Таким образом они смогли получить имущество компании и нанести материальный вред ее собственнику.

- По подозрению в совершении указанных преступлений задержано шесть лиц, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного судом решается вопрос об избрании меры пресечения, - добавили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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