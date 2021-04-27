На Дону поймали иностранца, который сбежал из отдела делам миграции

Мужчина воспользовался невнимательностью полицейских и сбежал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Дону поймали иностранца, который сбежал от правоохранителей прямо из отдела по делам миграции. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе областного управления МВД.

- Мужчину, ранее судимого за вымогательство, должны были выдворить из страны. Он воспользовался невнимательностью сотрудников межрайонного отдела МВД «Каменский» и самовольно ушел, - рассказали в полиции.

О том, где находится нарушитель, выяснили за час. После этого его вернули назад. Теперь в МВД проводят служебную проверку.

Ранее об этом происшествии сообщали СМИ. Так, например, в телеграм-канале Baza написали, что подозреваемый ушел не сам. По мнению авторов поста, его похитил сообщник, который якобы сумел обмануть одну из сотрудниц полиции.

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