В Республике Калмыкия еще один человек скончался от коронавируса

В Калмыкии от коронавируса скончался еще один человек Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия снова увеличилось количество человек, скончавшихся от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки от опасной болезни скончался еще один человек. Таким образом, общее количество летальных исходов в регионе достигло 343 человек. Стоит отметить, что в госпиталях Калмыкии еще семь человек находятся в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи каждый день делают все возможное, чтобы поддерживать их жизнь.

Только за прошедший день в госпиталях с подозрением на коронавирус оказались 150 человек. Еще 411 местных жителей находятся дома на самоизоляции.

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Выздороветь удалось одиннадцати заболевшим.

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