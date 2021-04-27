В Ростовской области уже около недели разыскивают 13-летнюю девочку

Девушка была одета в кофту с капюшоном с надписью Adidas Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже около недели разыскивают 13-летнюю Оксану Палаги. Юная жительница донской столицы пропала 22 апреля. С этого времени о ее местонахождении ничего не известно. Ориентировку в соцсетях распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-красного цвета, голубые глаза.

Девочка была одета в кофту с капюшоном с надписью Adidas, черные лосины, обута в белые кроссовки.

Всех, кто знает, где находится Оксана Палаги, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или «112».