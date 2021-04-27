В Ростове отменили праздничный гала-концерт в честь Дня Победы

Театральная площадь будет главным местом празднования Дня Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 мая на Театральной площади Ростова не будут проводить вечерний гала-концерт в честь Дня Победы, его отменили. Однако салют все же состоится, полюбоваться на яркие каскады огней можно будет с 21.50 до 22 часов. Могут впервые устроить световое шоу. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

Она также рассказала о том, какие мероприятия ждут жителей южной столицы непосредственно 9 мая и в другие праздничные дни.

- Центральным местом празднования станет Театральная площадь. 9 мая в 10 часов там состоится Парад Победы. Кроме того, ветеранов посетят концертные бригады. В течение двух дней они обойдут около 50 домов, - прокомментировала начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская.

Она добавила, что в этом году планируют и экскурсионный маршрут «Дорогами Победы» - перед зрителями на открытой трамвайной платформе выступят творческие коллективы.

До этого - 4 мая - в конгресс-холле ДГТУ можно будет посетить концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. С 6 по 9 мая на улицах и в скверах будут читать стихи о войне. Также в районах организуют мини-парады. 8 и 9 мая состоится торжественное возложение цветов и венков. Всего же до 30 мая в городе должны провести около 300 мероприятий.