Гендиректор «Ростовской транспортной компании» ушел в отставку

Руководитель предприятия ушел в отставку по собственному желанию Фото: портал «Ростовский Городской Транспорт»

Гендиректор «Ростовской транспортной компании» Александр Рюмшин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня, 27 апреля, информация появилась на портале «Ростовский Городской Транспорт».

Александр Рюмшин был руководителем МУП «РТК» в течение 1,5 лет, с 9 декабря 2019 года. До этого он занимал пост замруководителя предприятия, а также в течение нескольких лет работал заместителям главы ООО «ТК Авто-Лайн».

«Ростовская транспортная компания» занимается трамвайными, автобусными и троллейбусными перевозками, а также имеет на балансе электробус.

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