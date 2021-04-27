160 млн рублей потратят донские власти на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями

Свыше 90 млн рублей направят на препараты для пациентов с мышечной атрофией Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области более 160,5 млн рублей потратят на лекарства для пациентов с орфанными [редкими и тяжелыми - ред.] заболеваниями. Эти деньги власти выделили из резервного фонда, сообщает сайт донского правительства.

Так, из этой суммы свыше 90 млн рублей предназначены для 14 человек, страдающих спинальной мышечной атрофией. Им закупят необходимые медикаменты. Кроме того, более 68,5 млн рублей пойдут на препараты и лечебное питание для новых заболевших.

Также в середине апреля стало известно, что в донской столице построят психиатрическое отделение за 110 млн рублей