ДТП с «перевертышем»: в Ростове легковушка наехала на бетонное ограждение

Предварительно, с водителем все в порядке, он получил только ушибы Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

Сегодня, 27 апреля, в Ростове на пересечении Стачки и МОПРа перевернулась «Ока». Фото и видео с места происшествия уже опубликовали в соцсетях очевидцы.

Люди сообщают, что «машина наехала на бетонное ограждение и по инерции опрокинулась набок». Предварительно, с водителем все в порядке, он получил только ушибы.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на участке в районе ДТП есть затор. Однако это, скорее всего, привычная пробка перед площадью Дружинников. В сторону Западного дорога не такая загруженная.

Ранее под Аксаем в ДТП с легковушками пострадали два человека. Эту аварию мог спровоцировать молодой человек без прав, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.