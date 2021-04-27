Экс-сотрудницу Россельхознадзора признали виновной в ряде коррупционных преступлений

В Ростовской области осудили бывшую сотрудницу Россельхознадзора Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Улики в отношении бывшей сотрудницы Россельхознадзора, предоставленные следственным отделом Красного Сулина, признали достаточными для признания ее виновной в совершении ряда коррупционных преступлений по статьям ст. 290 и 291.2 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что обвиняемая, пользуясь своим положением на службе, вопреки интересам ведомства, с 2017 по 2020 год регулярно получала взятки от индивидуальных предпринимателей Красносулинского района, а также городов Зверево, Гуково и Шахты, которые занимались реализацией животноводческой продукции. За эти денежные вознаграждения она должна была обеспечить непринятие мер по контролю за соблюдением законодательства в области ветеринарии при производстве, заготовке, хранении, перевозке продукции и сырья животного происхождения. Таким образом, от предпринимателей она получила более 230 тысяч рублей.

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